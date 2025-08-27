В городе Алтай Восточно-Казахстанской области уже третий день продолжается пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ.

Возгорание произошло 24 августа в северной части свалки, его площадь составила около 150 квадратных метров.

По данным акимата, горит мусор, складированный ещё в 2000-е годы. Чиновники сообщают, что 25 августа очаг удалось локализовать, однако полностью ликвидировать пламя пока не удаётся.

"Работы идут круглосуточно. Тушение осложняется тем, что огонь находится на глубине около 10 метров. Пролив водой не дал эффекта, поэтому для перекрытия доступа кислорода очаг засыпают золошлакоотходами. Ситуация под контролем", – говорится в официальном сообщении.

На месте задействованы семь человек и шесть единиц техники, включая технику, привлечённую дополнительно ночью.

Жители города жалуются, что смог и запах гари ощущаются даже в жилых массивах.