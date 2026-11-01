В Греции пожертвования больным детям тратили на договорные матчи

В Греции раскрыли мошенническую схему, в которой деньги, собранные на лечение детей с онкологическими заболеваниями, присваивали и тратили на роскошную жизнь, а также финансирование договорных футбольных матчей. По делу задержали шесть человек.

По данным полиции, преступная группа действовала под прикрытием некоммерческой организации. С октября 2018 года её участники собирали пожертвования якобы для помощи тяжелобольным детям и детям с инвалидностью. Для привлечения доноров они публиковали в социальных сетях истории детей, рассказывали о необходимости оплаты лечения, госпитализации, транспорта и проживания семей. Среди жертвователей были известные артисты, спортсмены и предприниматели. Их пожертвования организаторы публично демонстрировали, чтобы вызвать доверие к организации.

Однако, как установило следствие, до детей доходила лишь небольшая часть собранных денег. Остальные средства участники присваивали. На пожертвования они покупали дорогие брендовые вещи, оплачивали проживание в роскошных апартаментах и ужины в ресторанах. Отдельным направлением деятельности группы стала организация договорных футбольных матчей. По версии следствия, с сентября 2026 года четверо участников пытались обеспечить определённой любительской команде выход в третью национальную лигу, одновременно зарабатывая на ставках на заранее согласованные результаты.

Эту деятельность финансировали за счёт денег, собранных под видом благотворительности. Кроме того, один из фигурантов, по данным полиции, направил более 250 тысяч евро на финансирование двух футбольных команд, где выступал спонсором и занимал административные должности. Полицейская операция прошла в разных районах страны.

Шестерых задержанных доставили в прокуратуру Салоник. Им предъявили обвинения, в том числе в участии в преступной организации, мошенничестве, присвоении средств, отмывании денег и организации договорных матчей.