В Грузии возбуждено новое уголовное дело против Михаила Саакашвили
Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Михаила Саакашвили и еще семи главных оппозиционных лидеров страны за призывы к свержению власти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
В частности, генпрокуратура завела дело в отношении Саакашвили и Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, обвинив их в "саботаже, помощи иностранному государству во вражеской деятельности, финансировании деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности и по факту призыва к насильственной смене конституционного строя или государственной власти".
