На окраине Иерусалима утром 8 сентября произошла стрельба, унёсшая жизни как минимум шести человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По словам очевидцев, двое вооружённых мужчин открыли огонь по пассажирам автобуса и прохожим на оживлённой остановке. Инцидент произошёл на фоне обострения ситуации в регионе и вызвал волну международной обеспокоенности.

Как сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время визита в Венгрию, количество погибших достигло шести. Среди пострадавших — как гражданские лица, так и военнослужащие.

Полиция Израиля заявила, что нападавшие были ликвидированы на месте. Их назвали "террористами", не уточнив точное количество. По предварительным данным, стрелявшие — молодые палестинцы примерно 20 лет, выходцы с Западного берега реки Иордан, из деревень Кубиба и Катна. У них не было израильского гражданства или официального вида на жительство.

По неподтверждённой информации, на атаку отреагировали военнослужащий ЦАХАЛ и вооружённый гражданский, открыв ответный огонь и предотвратив ещё большее число жертв.

Группировка ХАМАС в своём заявлении назвала произошедшее "ответом на преступления оккупации", однако о прямой ответственности за атаку не заявила. Палестинская национальная администрация пока не дала официального комментария.

Ситуация остаётся напряжённой: в Израиле усилены меры безопасности