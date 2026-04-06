В индийском штате Уттар-Прадеш, самом густонаселённом регионе страны, во время ночной ярмарки рухнуло 18-метровое колесо обозрения. По данным полиции, пострадали как минимум 30 человек.

По данным The Independent, Инцидент произошёл около полуночи в прошлую среду в деревне Бхайнсаха, расположенной в округе Кушинагар. В это время сотни людей собрались у древнего храмового комплекса, где проходила ежегодная ярмарка.

Видео, снятое одним из посетителей, запечатлело момент трагедии: аттракцион с десятками людей, среди которых были женщины и дети, внезапно накренился в сторону, а затем обрушился на землю. На кадрах видно, что некоторые пассажиры оставались в кабинках даже в момент падения конструкции.

Очевидцы сразу бросились на помощь пострадавшим, вытаскивая людей из-под искорёженного металла.

По сообщениям местных СМИ, на колесе обозрения в момент аварии могли находиться около 80 человек. Перед обрушением аттракцион успел сделать два круга, после чего, как утверждают свидетели, раздался скрип, и конструкция рухнула.

Причины происшествия устанавливаются.