В Индии самолет экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Пассажирский лайнер получил угрозу прямо в полете.
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Пассажирский рейс авиакомпании IndiGo, следовавший из города Кочи в Дели, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нагпура после получения угрозы о возможной бомбе на борту, передает BAQ.KZ.
Рейс 6E2706 вылетел из Кочи в 9:20 утра и должен был прибыть в столицу Индии к 12:35. Однако спустя короткое время после вылета авиакомпания получила тревожное сообщение с конкретным упоминанием номера рейса, что сделало угрозу максимально серьезной.
В соответствии с протоколами безопасности было созвано экстренное совещание, и принято решение - немедленно посадить самолет в ближайшем безопасном аэропорту. Выбор пал на Нагпур, где воздушное судно успешно приземлилось, а все пассажиры были благополучно эвакуированы.
В настоящее время специалисты проводят тщательное расследование инцидента. Территория аэропорта была временно оцеплена, а самолет проверен службой саперов.
По словам представителей аэропорта Кочи, сообщение о бомбе поступило во вторник утром, и из-за того, что угроза содержала конкретный номер рейса, к ней отнеслись со всей серьезностью.
Авиакомпания IndiGo пока не комментирует ситуацию подробно, однако подтвердила факт экстренной посадки и поблагодарила пассажиров за спокойствие и понимание.
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