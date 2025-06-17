Пассажирский рейс авиакомпании IndiGo, следовавший из города Кочи в Дели, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Нагпура после получения угрозы о возможной бомбе на борту, передает BAQ.KZ.

Рейс 6E2706 вылетел из Кочи в 9:20 утра и должен был прибыть в столицу Индии к 12:35. Однако спустя короткое время после вылета авиакомпания получила тревожное сообщение с конкретным упоминанием номера рейса, что сделало угрозу максимально серьезной.

В соответствии с протоколами безопасности было созвано экстренное совещание, и принято решение - немедленно посадить самолет в ближайшем безопасном аэропорту. Выбор пал на Нагпур, где воздушное судно успешно приземлилось, а все пассажиры были благополучно эвакуированы.

В настоящее время специалисты проводят тщательное расследование инцидента. Территория аэропорта была временно оцеплена, а самолет проверен службой саперов.

По словам представителей аэропорта Кочи, сообщение о бомбе поступило во вторник утром, и из-за того, что угроза содержала конкретный номер рейса, к ней отнеслись со всей серьезностью.

Авиакомпания IndiGo пока не комментирует ситуацию подробно, однако подтвердила факт экстренной посадки и поблагодарила пассажиров за спокойствие и понимание.