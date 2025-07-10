В индийском штате Химачал-Прадеш продолжается чрезвычайная ситуация из-за проливных муссонных дождей, которые с 20 июня вызвали масштабные наводнения, оползни и аварии на дорогах, передает BAQ.KZ. По последним данным, число погибших достигло 85 человек, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на Государственный центр управления чрезвычайными ситуациями (SDMA).

Из них 54 человека стали жертвами стихийных бедствий, а 31 погиб в дорожно-транспортных происшествиях, вызванных скользкими и затопленными дорогами. В результате сложных погодных условий для движения закрыты 204 автомобильные трассы, а спасатели продолжают поисково-спасательные операции в пострадавших районах.

Муссонные дожди в Южной Азии - ежегодное явление с июня по сентябрь - регулярно приводят к серьёзным катастрофам. Однако нынешний сезон в Химачал-Прадеш стал одним из самых разрушительных за последние годы, нанеся серьёзный ущерб местному населению и инфраструктуре.

Спасательные службы призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать рекомендации по безопасности, пока погодные условия остаются неблагоприятными.