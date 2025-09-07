В индийском штате Уттар-Прадеш произошёл необычный инцидент: умственно неполноценный мужчина угнал автобус государственной компании Roadways, найдя ключи, оставленные в замке зажигания, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Trust of India.

По информации полиции, случай произошёл в субботу в районе Афзалгарх округа Бijnor. Водитель автобуса, следовавшего в Каушамби, вышел на автостанции Калгарх, оставив ключ в транспортном средстве. Этим моментом воспользовался мужчина и завёл автобус.

Хотя серьёзной аварии удалось избежать, происшествие вызвало панику среди пассажиров, несколько человек получили лёгкие травмы.

Дополнительный суперинтендант полиции (Восток) Амит Кишор Срivastava сообщил, что полиция быстро взяла ситуацию под контроль и автобус был остановлен.