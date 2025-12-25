В Индии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 17 человек
Сегодня, 12:16
Фото: CC BY 2.0 / meg and rahul /
По меньшей мере 17 человек погибли, многие другие получили ранения утром в четверг в результате столкновения частного спального автобуса с крупным грузовиком в штате Карнатака на юго-западе Индия, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
По предварительным данным, авария произошла на одной из автодорог региона. В результате удара автобус получил серьёзные повреждения, на месте происшествия работали экстренные службы, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются, официальная информация от правоохранительных органов и властей штата на данный момент не поступала.
