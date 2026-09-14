В Индонезии после крушения судна ищут 129 человек

В Индонезии более 600 спасателей продолжают поиски 129 человек после крушения пассажирского судна Virgo Transport 8 в Яванском море. Шесть человек погибли, 108 удалось спасти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

На борту находились 243 человека. Судно следовало из Сурабаи на Восточной Яве в Банджармасин на Южном Калимантане и пропало в плохую погоду утром в воскресенье.

По данным спасательной службы, поиски осложняют сильный ветер и высокие волны. К операции привлекли 622 человека, 17 судов, пять вертолетов и самолеты.

Часть спасательных кораблей уже прибыла к месту происшествия, но попасть внутрь перевернувшегося и частично затопленного судна пока сложно.

«Мы готовы задействовать специалистов по подводным спасательным работам, но нынешние условия этого не позволяют», - сообщил глава национальной спасательной службы Мохаммад Сяфии.

К понедельнику днем никого из 129 пропавших найти не удалось. Спасатели ждут улучшения погоды, чтобы продолжить поиски в районе корпуса судна.

Волны достигали трех метров

По словам Сяфии, в момент происшествия погода была тяжелой. Волны высотой до трех метров ударяли в судно.

Ранее один из представителей спасательной службы сообщил, что после сильного удара волн в правый борт судно резко накренилось.

Место крушения находится примерно в 80 морских милях, почти в 150 км, от порта Трисакти в Банджармасине.

При хорошей погоде путь туда занимает около пяти часов. Сейчас из-за сильного ветра и волн дорога может занимать до девяти часов.

Министр транспорта Дуди Пурваганди заявил, что судно было рассчитано на 500 пассажиров и не было перегружено.

Яванское море уже становилось местом крупных катастроф

Район крушения находится между крупнейшими островами Индонезии. Часть Яванского моря возле островов Масалембо иногда называют индонезийским Бермудским треугольником из-за большого числа авиационных и морских происшествий.

В 1981 году здесь затонуло судно Tampomas II. По разным оценкам, тогда погибли около 600 человек.

В 2007 году в этом же районе произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали более 100 человек.

Индонезия зависит от морского сообщения между своими примерно 17 тыс. островов. Паромы остаются одним из самых доступных видов транспорта, но аварии происходят регулярно.

В прошлом месяце два пассажирских парома загорелись в разных районах страны. Тогда погибли шесть человек.