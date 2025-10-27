В Индонезии произошло мощное землетрясение
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Сегодня, 05:34
50Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов индонезийского острова Тимор, передаёт BAQ.KZ.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 129 км к северу от города Купанг, где проживают примерно 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 84 км.
