В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в Геологической службе США, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".

Эпицентр подземных толчков находился в 28 километрах к югу от города Набире, очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

