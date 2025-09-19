В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
Вчера, 06:05
285Фото: pixabay.com
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщили в Геологической службе США, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Известия".
Эпицентр подземных толчков находился в 28 километрах к югу от города Набире, очаг залегал на глубине 10 километров.
