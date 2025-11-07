  • 7 Ноября, 15:44

В Индонезии произошёл взрыв в мечети, 54 пострадавших

Сегодня, 14:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
apa.az Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
106
Фото: apa.az

В столице Индонезии, Джакарте, произошёл мощный взрыв во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на территории одной из школ, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа"

По последним данным, пострадали 54 человека. Об этом сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери. Травмы варьируются от легких до серьезных, есть ожоги. Семь человек находятся в критическом состоянии. 

Самое читаемое

Наверх