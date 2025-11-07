В столице Индонезии, Джакарте, произошёл мощный взрыв во время пятничной молитвы в мечети, расположенной на территории одной из школ, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По последним данным, пострадали 54 человека. Об этом сообщил начальник городской полиции Асеп Эди Сухери. Травмы варьируются от легких до серьезных, есть ожоги. Семь человек находятся в критическом состоянии.