В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи на острове Суматра в провинции Западная Суматра, сообщили 8 сентября представители Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.

Вулкан, возвышающийся на 2968 метров, выпустил столб пепла, который достиг высоты 1,2 километра над вершиной, передает CNN Indonesia. По данным сейсмографов, извержение длилось около 54 секунд и сопровождалось амплитудой более 30 миллиметров.

Уровень опасности на Мерапи остается высоким, и местным жителям, а также туристам строго запрещено приближаться к кратеру Вербик в радиусе трех километров, чтобы избежать возможных угроз для жизни и здоровья.

Власти продолжают внимательно следить за ситуацией и призывают соблюдать меры безопасности.