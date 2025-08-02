В Индонезии столб пепла от извержения вулкана Левотоби на острове Флорес поднялся на высоту 19 км, передаёт BAQ.kz.

Как сообщает Report, метеорологическое управление страны оценивает возможность возникновения цунами после извержения, которое началось в ночь на 2 августа.

"Сейчас вулкан активно выбрасывает клубы раскаленного пепла", - пишет издание.

Предыдущее извержение Левотоби произошло 7 июля. Этот вулкан со сдвоенной вершиной расположен в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби Лаки-лаки (1 584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой Перемпуан (1 703 м).