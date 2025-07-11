Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ "Кызылординская областная инфекционная больница", передает BAQ.KZ.

Как установлено следствием, главный бухгалтер медучреждения завысил стоимость закупаемых медицинских кроватей, используя подложные ценовые предложения. Документы были подготовлены супругой подозреваемого для обоснования высокой стоимости оборудования.

В результате тендера между больницей и ТОО был заключён договор на поставку 220 медкроватей на общую сумму 259 млн тенге — по 1,2 млн тенге за каждую. При этом реальная рыночная стоимость одной кровати составляла не более 460 тысяч тенге. Таким образом, сумма необоснованных расходов составила 129 млн тенге.

На имущество подозреваемых наложен арест на сумму 111 млн тенге.

В ходе следствия причинённый государству ущерб был полностью возмещён.

Главный бухгалтер арестован на два месяца. Уголовное дело направлено в суд.