В южной иракской провинции Басра произошел пожар на электростанции «Аль-Харта». В результате происшествия погибли как минимум четыре человека, еще 35 получили ранения.

По данным иракских СМИ, большинство пострадавших проживали в домах неподалеку от электростанции. Они получили ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Мощность электростанции «Хартха» составляет 800 МВт. На момент возникновения пожара объект работал примерно на половине своей мощности — около 400 МВт.