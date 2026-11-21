Пожар на электростанции унес жизни четырех человек в Ираке
Еще 35 человек пострадали, большинство из них — жители домов, расположенных рядом с объектом.
21 Ноября 2026, 20:54
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21 Ноября 2026, 20:5421 Ноября 2026, 20:54
124Фото: Report
В южной иракской провинции Басра произошел пожар на электростанции «Аль-Харта». В результате происшествия погибли как минимум четыре человека, еще 35 получили ранения.
По данным иракских СМИ, большинство пострадавших проживали в домах неподалеку от электростанции. Они получили ожоги различной степени тяжести и отравление продуктами горения.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.
Мощность электростанции «Хартха» составляет 800 МВт. На момент возникновения пожара объект работал примерно на половине своей мощности — около 400 МВт.
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