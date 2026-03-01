Сообщения о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не подтвердились, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ILNA.

Ранее в ряде источников появилась информация о том, что Махмуд Ахмадинежад якобы погиб в результате удара по району Нармак в Тегеране. Однако эти сведения не получили официального подтверждения.

Один из близких к экс-президенту людей в разговоре с агентством без дополнительных комментариев опроверг сообщения о его гибели, заявив, что «информация о его смерти неверна».

Махмуд Ахмадинежад - шестой президент Ирана, в настоящее время является членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений. Он родился в 1956 году в селе Арадан (уезд Гармсар), в детстве переехал с семьёй в Тегеран. Ранее занимал пост губернатора провинции Ардебиль и мэра Тегерана в 2003–2005 годах.

В 2013 году был назначен членом Совета по определению целесообразности по указу верховного лидера страны.