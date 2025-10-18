В Иране проснулся вулкан, который считался потухшим 700 тысяч лет
Учёные зафиксировали активность вулкана Тафтан
На юго-востоке Ирана, в провинции Систан и Белуджистан, зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим более 700 тысяч лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Исследователи обнаружили, что за десять месяцев, с 2023 по 2024 год, вершина вулкана поднялась на девять сантиметров. Это может свидетельствовать о нарастающем давлении под земной поверхностью.
По данным учёных, вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. Эти вещества обычно свидетельствуют о нагреве магмы, находящейся под поверхностью.
Вулканолог Пабло Гонсалес предложил изменить статус Тафтана с "потухшего" на "спящий вулкан", отметив, что фиксируется возрастание подземного давления.
По его словам, это может означать, что в будущем не исключены небольшие выбросы энергии, однако признаков скорого извержения пока нет.
