Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном на 14 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание нового соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 14 июня.

Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. По его словам, будущая сделка кардинально отличается от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного при администрации Барака Обамы.

Трамп отметил, что новое соглашение, по его мнению, должно исключить возможность появления у Ирана ядерного оружия.

«Они больше не хотят ядерного оружия и не будут его иметь — ни путем покупки, ни путем разработки, ни каким-либо другим способом», — написал президент США.

Также он заявил, что после подписания документа Ормузский пролив будет открыт для международного судоходства.

По словам Трампа, отношения между двумя странами заметно улучшились, а в дальнейшем стороны рассчитывают продолжить сотрудничество. Кроме того, США намерены обсудить вопрос вывоза из Ирана запасов высокообогащенного урана.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на быстрое и успешное завершение переговорного процесса, однако напомнил о наличии альтернативных вариантов действий в случае срыва договоренностей.