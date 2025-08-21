В Испании арестованы 37 человек, подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров, которые несколько недель охватывают разные регионы страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

По данным властей, на данный момент зарегистрирован 21 активный очаг возгорания. Жертвами стихии стали четыре человека. Для помощи испанским пожарным в северные регионы прибыл отряд специалистов из Германии.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Галисии: там выгорело почти 155 тысяч гектаров леса - половина от всех пострадавших территорий. По информации Европейской системы мониторинга лесных пожаров, это крупнейший показатель с 2006 года и в четыре раза выше среднего уровня за 2006-2024 годы.

Премьер-министр Педро Санчес во время визита в регион заявил, что нынешние пожары напрямую связаны с последствиями изменения климата и рекордной 16-дневной жарой. Между тем в Кастилии и Леоне жители требуют передать борьбу с огнём в ведение центральных властей.