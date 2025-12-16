В национальном парке Стельвио на севере Италии учёные обнаружили тысячи следов динозавров, возраст которых оценивается примерно в 210 миллионов лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Некоторые отпечатки достигают 40 сантиметров в диаметре, а на многих хорошо различимы следы пальцев и когтей. По мнению палеонтологов, следы оставили прозавроподы — травоядные динозавры с длинной шеей и острыми когтями, которые могли достигать 10 метров в длину. Следы выстроены параллельными рядами, что указывает на движение стад. Учёные также обнаружили признаки более сложного поведения — в частности, группы животных могли собираться в круг, вероятно, для защиты.

Необычное место в сентябре прошлого года заметил фотограф-любитель Элио Делла Феррера, обративший внимание на странные отпечатки на вертикальном горном склоне. В триасовый период эта территория была равниной, которая позже поднялась и стала частью Альп. По словам палеонтолога Кристиано Даль Сассо, находка представляет собой "грандиозное научное сокровище".

Район считается труднодоступным и не имеет туристических маршрутов, поэтому для его изучения планируют использовать дроны и технологии дистанционного зондирования. Национальный парк Стельвио находится недалеко от мест проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году, и, как отметили в Минкультуры Италии, это открытие символически связывает древнюю историю планеты с современными событиями.