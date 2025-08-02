В результате наезда автомобиля на группу велосипедистов на севере Израиля погибла женщина, еще два человека получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщает портал, информацию подтвердили полиция и медики.

Погибшей оказалась женщина в возрасте около 40 лет. Медики были вынуждены констатировать смерть на месте происшествия. Двое других велосипедистов были доставлены в больницу в Хадере, один из них находится в тяжелом состоянии.

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Его задержали для допроса.

Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.