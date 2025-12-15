По состоянию на 18:30 часов 15 декабря 2025 года в семи областях страны действуют ограничения движения на 16 республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Акмолинская область:

"Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 16-200;

"Астана – Караганда – Алматы" км 30-92;

"Жезказган – Петропавловск" км 377-445;

"Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ" км 18-232.

Актюбинская область:

"Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 835-971 и км 1153-1240.

Карагандинская область:

"Астана – Караганда – Алматы" км 92-164;

"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" км 231-324.

Кызылординская область:

"Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1474.

Костанайская область:

"Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 340-377;

"Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-218;

"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 683-729.

Павлодарская область:

"Астана – Щидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 200-254;

"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" км 0-231;

"Астана – Щидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ (п/п Шарбакты)" км 0-152.

Северо-Казахстанская область:

"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 729-768.

Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.