В каких областях Казахстана закрыты трассы из-за непогоды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По состоянию на 18:30 часов 15 декабря 2025 года в семи областях страны действуют ограничения движения на 16 республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Акмолинская область:
-
"Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 16-200;
-
"Астана – Караганда – Алматы" км 30-92;
-
"Жезказган – Петропавловск" км 377-445;
-
"Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ" км 18-232.
Актюбинская область:
-
"Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 835-971 и км 1153-1240.
Карагандинская область:
-
"Астана – Караганда – Алматы" км 92-164;
-
"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" км 231-324.
Кызылординская область:
-
"Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км 1240-1474.
Костанайская область:
-
"Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 340-377;
-
"Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 8-218;
-
"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 683-729.
Павлодарская область:
-
"Астана – Щидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ" км 200-254;
-
"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" км 0-231;
-
"Астана – Щидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ (п/п Шарбакты)" км 0-152.
Северо-Казахстанская область:
-
"Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 729-768.
Водителям рекомендуется учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.
Самое читаемое
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Пожар в жилом комплексе в Гонконге: ущерб составляет $642 млн
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте