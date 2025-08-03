Сильный ветер, грозы, град и экстремальная жара сохраняются в ряде регионов Казахстана. По прогнозам синоптиков, 4 августа погодные условия останутся крайне нестабильными: в отдельных районах ожидаются пыльные бури, шквалы и ливни, а также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В области Жетысу ночью в горных районах, а днём на востоке, западе и в горах ожидаются гроза и град. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах порывы достигают 15-20, местами 23-28 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области в горных районах прогнозируются сильный дождь, град и шквал. На севере, юге и в горах возможны грозы. Ветер северо-западный, порывистый - 18-23, местами до 28 метров в секунду. В Алматы днём ожидается гроза, ветер с порывами 18-23 м/с. В Конаеве прогнозируется гроза, ветер также порывами 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке возможен туман. Ветер северо-восточный, на западе, востоке и юге порывы достигают 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается северо-восточный ветер на юге, востоке и в центре с порывами 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах днём ожидается ветер до 20 м/с. По всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ситуация аналогичная - сохраняется высокая вероятность пожаров.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидаются грозы, днём возможны град и шквал. Ночью и утром - туман. Ветер северо-западный и северный, днём порывы достигают 25 м/с. На юго-востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске прогнозируются грозы и град, ветер днём порывами до 20 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и юге, а днём на востоке, юге и в центре ожидаются грозы, местами град и шквал. Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер северо-западный и северный, днём порывы до 25 м/с. В центре и на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза, днём порывистый ветер до 20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области днём на западе и юге ожидаются гроза и град. Температура воздуха повысится до 35-38 градусов. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днём ожидается жара до 35 градусов.

В Актюбинской области днём на западе прогнозируется жара до 36 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днём на западе возможна гроза. Ожидается восточный и юго-восточный ветер с порывами до 20 м/с. Температура воздуха поднимется до 35–39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая. В Атырау ожидается жара 36–38 градусов.

В Кызылординской области в центре, на севере и юге прогнозируется пыльная буря. Ветер северный и северо-восточный с порывами до 20 м/с. В южной части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ситуация аналогичная.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, днём на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске также ожидается порывистый ветер до 20 м/с.

В Жамбылской области днём на юге, востоке и в горных районах прогнозируются грозы и град. Ветер северо-восточный, в отдельных районах порывы до 20 м/с. На севере, западе и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на севере и востоке ожидается гроза, ночью и утром на западе и севере - туман. Ветер северо-западный, порывами до 20 м/с. В Павлодаре днём возможна гроза и ветер до 20 м/с. На севере региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистаусской области днём на юге и востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с порывами до 18 м/с. Температура воздуха достигнет 38-40 градусов. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в остальных районах - чрезвычайная. В Актау также сохраняется риск возникновения пожаров.

В Костанайской области ночью на западе прогнозируются грозы и туман. Ветер северо-восточный, днём на юге порывы до 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.