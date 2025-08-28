Штормовое предупреждение охватило почти весь Казахстан, передает BAQ.KZ.

В Астане ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха днем от сильной жары 30-35° до 13–18° тепла. В Кокшетау ожидается резкое понижение температуры воздуха.

В Алматинской области ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем от 32–37° до 23–28° тепла.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается понижение температуры воздуха днем от 27–32° тепла, на западе до 35° жары, до 13–18° тепла. В Караганде ожидается гроза.

В области Улытау ожидается сильная жара 35°. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай на севере ожидается гроза, днем сильная жара 35°. В Семее ожидается гроза, ветер порывы 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

В Атырауской области на севере ожидается высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная, в центре и на юге высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе, севере и востоке ожидается гроза. Днем на востоке и юге ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный ночью на перевалах, днем на севере и в горах 15–20 м/с. В пустынных районах сильная жара 41°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на востоке, юго-востоке, юге и центре ожидается высокая пожарная опасность, на западе чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются гроза, шквал, ветер порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе и в центре 15–20 м/с. Днем сильная жара 38°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северный порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидается гроза. Ветер западный порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза, днем ветер порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу ожидается постепенное понижение температуры днем от 32–37° жары до 23–28° тепла.

В Алматинской области 29–30 августа днем ожидается сильная жара 35–38°. В Алматы и Конаеве ожидается сильная жара 35°.