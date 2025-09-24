В каких регионах Казахстана включат отопление уже на этой неделе
Об этом рассказали на брифинге в СЦК.
Подготовка к осенне-зимнему периоду находится на завершающей стадии, передает BAQ.kz.
В Павлодарской области, к примеру, отопительный сезон уже стартовал. О ситуации в других регионов рассказал председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля министерства энергетики Ержан Ертаев.
"На этой неделе ожидается начало отопительного сезона в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях. В остальных регионах начало отопительного сезона будет обеспечено в установленные сроки", - сообщил Ержан Ертаев.
Рассказал спикер и о ремонтных работах, которые были запланированы на этот год. На электростанциях в порядок должны привести 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. Уже завершен ремонт на 6 энергоблоках, 29 котлах и 18 турбинах. В планах ремонт и 17 тысяч километров электросетей и 420 подстанций. Уже завершены работы на 94% и 89% от годового плана, соответственно.
"На сегодняшний день успешная реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволила достичь определенных показателей. На 27% сокращенно количество технических нарушений в прошедший отопительный период. За восемь месяцев этого года этот показатель снижен на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 4% увеличены объемы выработки электроэнергии с начала года и составило 87,6 миллиардов кВт/час", - рассказал спикер.
