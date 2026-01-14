В связи с ухудшением погодных условий "КазАвтоЖол" вводит временные ограничения движения на ряде автодорог в нескольких областях Казахстана, передает BAQ.KZ.

Ниже - подробная информация по регионам и ориентировочные сроки открытия участков.

Акмолинская область

• С 18:00 введены ограничения движения для автомобилей с дизельными двигателями и общественного транспорта на участках:

• "Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ", км 304–341

• "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидаикский – граница РФ", км 14–50

• "Кокшетау – Рузаевка", км 0–61

• "Астана – Кокшетау – Петропавловск – граница РФ", км 856–915

• "Жезказган – Аркалык – Петропавловск", км 595–552

• С 20:00 ограничения распространяются на пассажирские рейсовые автобусы.

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 10:00.

Павлодарская область

• С 22:00 введены ограничения движения для дизельного транспорта и общественного транспорта на участках:

• "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты", км 1135–1206

• "Калкаман – Баянауыл – Умуткер – Ботакара", км 0–231

• "Атамекен – Иртышск – Русская поляна", км 0–263

• "Гр. КНР – Майкапчагай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ", км 191–390 и км 426–587

• "Астана – Шидерти – Павлодар – Успенка – граница РФ", км 0–152 и км 254–431

• "Павлодар – Шарбакты – граница РФ", км 0–112

• "Атамекен – Аксу – Коктобе – Курчатов", км 25–220

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 10:00.

Жетысуская область

• С 19:30 временно ограничено движение всех видов транспорта на участке:

• "Ушарал – Достык", км 84–164 (п. Коктума – ст. Достык)

• Ориентировочное открытие: уточняется.

Атырауская область

• С 19:30 введены ограничения для всех видов автотранспорта на участках:

• "Атырау – Уральск – граница РФ", км 179–189 (п. Индер – гр. ЗКО)

• "Атырау – Уральск", км 371–189 (п. Чапаево – граница области)

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 08:00.

Западно-Казахстанская область

• С 20:00 ограничения для грузового и общественного транспорта на участках:

• "Атырау – Уральск", км 371–492 (п. Чапаево – г. Уральск)

• "Чапай – Жадпактал – Казталовка – граница РФ", км 0–201 (п. Чапаево – с. Казталовка)

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 08:00.

Карагандинская область

• С 20:00 введены ограничения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельного транспорта на участках:

• "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы", км 92–164 (от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау)

• "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау", км 51–101 (от границы Акмолинской области до п. Нура)

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 10:00.

Актюбинская область

• С 20:15 ограничения движения для дизельного транспорта и общественного транспорта на трассе:

• "Гр. РФ (п/п Жайсан) – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Алматы – гр. КНР (п/п Нур Жолы)", км 776–965 (от АЗС ЭКО ОЙЛ до п. Карабутак)

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 08:00.

Алматинская область

• С 23:40 ограничено движение всех видов транспорта на участке:

• "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонайха – граница РФ", км 25–67 (ПВП Алматы – г. Конаев)

• Ориентировочное открытие: 14 января 2026 года, 09:00.