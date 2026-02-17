Владельцы квартир и частных домов в Казахстане в последнее время всё чаще обсуждают изменения, связанные с документами на недвижимость. В социальных сетях распространились слухи о том, что собственникам якобы придётся срочно переоформлять технические паспорта, иначе станет невозможно продать или подарить жильё. На практике ситуация оказалась иной: массовой замены документов не требуется, а изменения носят скорее формальный и цифровой характер. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Сегодня в законодательстве больше не используется привычное понятие «технический паспорт» на недвижимость. Ему на смену пришёл кадастровый паспорт объекта недвижимости. Этот документ содержит основные сведения о квартире или доме: площадь, планировку, назначение помещений, технические характеристики, а также информацию о земельном участке, если речь идёт о частном доме.

Переход к кадастровым паспортам связан с модернизацией системы регистрации недвижимости и активной цифровизацией государственных услуг. Новый формат позволяет объединить технические и идентификационные данные объекта в едином документе, сделать их более точными и упростить проведение сделок с жильём.

При этом для большинства собственников никаких срочных действий не требуется. Ранее оформленные документы продолжают действовать, а обязательной массовой замены для всех владельцев недвижимости не предусмотрено.

Когда необходимо оформлять или менять кадастровый паспорт

Оформление нового кадастрового паспорта потребуется только в тех случаях, когда меняются технические или идентификационные характеристики объекта недвижимости. Например, после перепланировки квартиры, реконструкции дома, расширения площади, объединения комнат, переоборудования помещений или иных изменений, влияющих на параметры жилья.

Также документ необходимо обновить, если обнаружены расхождения между фактическим состоянием недвижимости и сведениями, указанными в базе данных. В таком случае собственник может обратиться за проведением государственного технического обследования. После проверки специалисты фиксируют актуальные характеристики объекта, и на их основании оформляется кадастровый паспорт с обновлённой информацией.

Кроме того, владелец жилья вправе оформить кадастровый паспорт по собственной инициативе — например, если хочет уточнить сведения о недвижимости или привести документы в порядок перед продажей или оформлением наследства.

Важно, что при смене собственника — продаже, дарении или вступлении в наследство — переоформлять кадастровый паспорт не требуется. Документ остаётся действительным, поскольку отражает характеристики самого объекта недвижимости, а не его владельца.

Жительница Алматы, владелица квартиры Светлана Ким рассказывает, что сначала испугалась новостей о возможной замене документов.

«Мы думали, что придётся срочно оформлять новые бумаги и тратить деньги. Но выяснилось, что ничего менять не нужно, если не было перепланировки или ремонта с изменением площади. Для собственников это, конечно, облегчение», - говорит Светлана.

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 27 745 сделок купли-продажи жилья. Из них 21 725 пришлись на квартиры и 6 020 — на индивидуальные жилые дома. При этом по сравнению с декабрём 2025 года количество сделок сократилось почти на 47,8 процента. Наиболее заметное снижение активности на рынке недвижимости зафиксировано в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай.

Эксперты отмечают, что переход на новую систему документов и активная цифровизация рынка недвижимости в перспективе должны упростить оформление сделок и сделать информацию об объектах более прозрачной. При этом владельцам жилья не стоит переживать из-за слухов: менять кадастровый паспорт потребуется только в случае реальных изменений характеристик недвижимости или по желанию самого собственника.