В Казахстане участки платных дорог, пострадавшие от паводков и признанные непригодными для движения, временно исключаются из системы оплаты. Об этом сообщил председатель правления НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, решение о взимании платы принимается на основе комиссионной оценки состояния дороги.

«Если в результате переливов проезжая часть повреждена или не соответствует нормативным требованиям, такой участок закрывается и исключается из платной системы», — пояснил Иманашев.

Он подчеркнул, что «КазАвтоЖол» выступает инициатором проверки, однако итоговое решение принимается комиссией с участием профильных специалистов и научных центров качества.

При угрозе подтопления движение по таким участкам полностью ограничивается до устранения последствий. После восстановления дороги проезд вновь становится платным.

В компании также отметили, что в случае закрытия дороги проезд по ней невозможен, а значит и вопрос оплаты не возникает.