Система жилищно-строительных сбережений в Казахстане продолжает набирать популярность среди населения. В 2025 году государственную премию по вкладам получили более 2,5 млн казахстанцев, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана заявила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, система жилищно-строительных сбережений работает в стране уже 23 года и имеет закрытую модель, благодаря чему не зависит от колебаний базовой ставки.

«Система жилищно-строительных сбережений существует 23 года и она закрытая. Она не зависит от базовой ставки. Наш вкладчик все эти 23 года, когда открывает депозит, вкладывает под 2% годовых. Казалось бы, какой экономический смысл, когда депозиты сейчас дают около 20%. Но человек понимает, что в будущем есть возможность снизить ежемесячный платеж по ипотеке», — сказала глава банка.

Она подчеркнула, что именно благодаря системе жилищных сбережений казахстанцы получают более доступную ипотеку.

«Как правило, этот платеж на 40% ниже. Человек фактически увеличивает реальные доходы своей семьи, потому что платит меньше по ипотеке. По данным банка, в прошлом году государственную премию по депозитам получили 2 млн 580 тыс. 829 вкладчиков. Среди них значительная часть – социально уязвимые категории населения. 383 тысячи из них – это люди, которые стоят в очереди на жилье или никогда не имели собственного жилья. 12 тысяч вкладчиков – это люди с инвалидностью первой и второй группы. 57 тысяч – многодетные семьи, 10 679 – семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Кроме того, почти 14 тысяч вкладчиков – это граждане, которые в прошлом имели статус детей-сирот. 13 966 – это почти 14 тысяч человек, которые ранее имели статус детей-сирот. Они открыли депозиты, копят средства и уже получили государственную премию», — отметила она.

В банке отмечают, что многие вкладчики планируют воспользоваться льготными программами в ближайшие годы. Одной из наиболее востребованных остается программа «Наурыз».

«Если у вас и членов вашей семьи последние пять лет отсутствовало жилье, то можно подаваться на программу “Наурыз”. Я считаю, что сейчас это самый быстрый способ приобретения жилья: 20% первоначальный взнос и максимальная сумма займа до 36 млн тенге», — пояснила глава банка.

По ее словам, в 2025 году по программе «Наурыз» было выдано 8 600 займов. При этом большинство заемщиков выбрали квартиры с чистовой отделкой.

«Из 8 600 квартир, приобретенных в прошлом году, более 70% - это жилье, которое застройщики предложили на портале Baspana Market уже в чистовой отделке. Его и выбрали наши заемщики», — добавила Ляззат Ибрагимова.

В банке также отмечают, что популярность системы жилищно-строительных сбережений продолжает расти, поскольку условия по депозитам и кредитам остаются стабильными независимо от изменений базовой ставки в экономике.