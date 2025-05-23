Во время очередного судебного заседания по делу о гибели 16-летнего Шерзата Полата судебно-медицинскому эксперту Тахиру Халимназарову задали вопрос о том, в течение какого времени нужно было доставить мальчика в больницу, чтобы спасти жизнь, передает корреспондент BAQ.KZ.

Эксперт пояснил, что точного ответа на этот вопрос не существует, поскольку многое зависит от индивидуальных особенностей организма пострадавшего, размера повреждённых сосудов и объёма раны.

"Ответ на этот вопрос всегда будет ориентировочным. Потому что у всех людей разное телосложение. Кроме того, это зависит от размера поврежденных сосудов, объема раны. В данном случае при обследовании в грудной полости было обнаружено 1,5 литра крови. Это много. При потере всего 500-600 граммов состояние человека уже осложняется. Если один литр крови быстро теряется, человек теряет сознание, состояние резко ухудшается и наступает угроза жизни. А тут 1,5 литра", - рассказал Халимназаров.

Он добавил, что если бы медицинская помощь была оказана до того, как Шерзат потерял один литр крови, у врачей была бы реальная возможность спасти его. Эксперт отметил, что в практике встречались случаи спасения даже при ранениях сердца. В данном случае хоть и было повреждено лёгкое, было потеряно очень много крови. Таже упущено много времени.

В итоге, по словам эксперта, возможности спасти Шерзата не было.