В Калифорнии 23 человека заразились сальмонеллезом из-за яиц

В Калифорнии зарегистрировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой заболели 23 человека. Семь из них были госпитализированы, передаёт New York Post.

Департамент общественного здравоохранения штата призвал потребителей не употреблять яйца бренда Happy Hens, а предприятиям рекомендовали прекратить их продажу.

По данным властей, летальных случаев не зарегистрировано. При этом вспышка продолжается, поэтому число заболевших может увеличиться.

Специалисты отмечают, что симптомы сальмонеллеза могут появиться через 6 часов — 6 дней после употребления заражённого продукта. Среди них — диарея, повышенная температура, боли и спазмы в животе.

Обычно заболевание длится от четырёх до семи дней, однако в отдельных случаях может потребоваться госпитализация.