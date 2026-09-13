В Калифорнии 23 человека заразились сальмонеллезом из-за яиц
Симптомы сальмонеллеза могут появиться через 6 часов.
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В Калифорнии зарегистрировали вспышку сальмонеллеза, в результате которой заболели 23 человека. Семь из них были госпитализированы, передаёт New York Post.
Департамент общественного здравоохранения штата призвал потребителей не употреблять яйца бренда Happy Hens, а предприятиям рекомендовали прекратить их продажу.
По данным властей, летальных случаев не зарегистрировано. При этом вспышка продолжается, поэтому число заболевших может увеличиться.
Специалисты отмечают, что симптомы сальмонеллеза могут появиться через 6 часов — 6 дней после употребления заражённого продукта. Среди них — диарея, повышенная температура, боли и спазмы в животе.
Обычно заболевание длится от четырёх до семи дней, однако в отдельных случаях может потребоваться госпитализация.
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