Необычный инцидент произошёл в курортном городке Саут-Лейк-Тахо (Калифорния), передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Ранним утром в воскресенье в кафе-мороженом Ice Cream Shop сработала сигнализация. Когда полиция прибыла на вызов, внутри заведения они обнаружили чёрного медведя.

По словам очевидцев, животное явно не собиралось покидать магазин, пока не угостилось сладким. Косолапый успел попробовать клубничное мороженое, а затем, после "убедительной просьбы" полицейских, всё же ушёл. Кадры с мишкой за прилавком быстро разлетелись по соцсетям. Пользователи прозвали неожиданного посетителя "Фаззи" — "Пушистый".

Чёрные медведи (Ursus americanus) могут достигать до 1,8 метра в длину и весить более 300 килограммов. Несмотря на название, их шерсть бывает не только чёрной, но и бурой. В поисках еды они легко адаптируются к человеческой среде, и в туристических районах всё чаще превращаются в так называемых "проблемных медведей". Всего несколько недель назад другой медведь из региона Тахо стал героем новостей: он годами взламывал дома и автомобили, полностью потеряв страх перед людьми. После многократных попыток переселения 7 июля 2025 года власти приняли решение усыпить животное из соображений безопасности.