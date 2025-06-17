Сразу шесть автомобилей получили повреждения на оживлённой улице Караганды после хлопка газа во время опрессовки сетей. Инцидент произошёл в минувшие выходные, и, по словам местных властей, подобное случилось в городе впервые, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Хлопок произошёл под землёй на глубине около 80 сантиметров - в трубе был обнаружен дефект. В результате выброса давления камни и грунт разлетелись в разные стороны, повредив стёкла и кузова припаркованных рядом машин. К счастью, людей поблизости не оказалось.

Водители поначалу не поняли, что именно случилось, но позже заметили повреждённую трубу. Представитель подрядной компании встретился с автовладельцами и договорился о компенсации затрат на ремонт.

Власти уже отреагировали: теперь газовые и подрядные компании обяжут заранее предупреждать жителей о проводимых работах, а также по возможности освобождать участки от машин и людей.

"Это первый подобный случай в нашем городе. Теперь при пусконаладочных работах необходимо уведомлять горожан", - отметил Мурат Камалиев, руководитель отдела строительства акимата Караганды.

Инцидент обошёлся без пострадавших, но стал поводом для пересмотра правил безопасности при работах с газовыми сетями.