В Шахтинске полицейские Карагандинской области разоблачили преступную схему хищения денежных средств при продаже билетов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В центр внимания правоохранителей попала 53-летняя сотрудница билетной кассы, которая на протяжении длительного времени обманывала клиентов, возвращая средства за аннулированные билеты не им, а себе.

Расследование началось после обращения местной жительницы, которая приобрела четыре авиабилета на общую сумму 240 тысяч тенге. Однако в день вылета выяснилось, что два из них были аннулированы, а деньги — возвращены без её ведома. Ущерб составил 140 тысяч тенге.

Оперативно-розыскные мероприятия привели полицейских к кассиру, которая призналась в содеянном. Как выяснилось, это был далеко не единичный случай: в ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции обнаружили еще 16 аналогичных эпизодов. Жертвами схемы стали люди, приобретавшие железнодорожные билеты — поездки так и не состоялись, а средства тайно были возвращены и присвоены злоумышленницей.

Общий ущерб от её махинаций превысил 2 миллиона тенге. По данным следствия, женщина действовала по отработанной схеме: после покупки билетов она частично аннулировала их, оформляла возврат, а затем присваивала деньги. Всё это происходило без ведома клиентов.

На сегодняшний день досудебное расследование завершено, и материалы дела переданы в суд. Обвиняемая полностью признала вину. В ближайшее время состоится судебное разбирательство, по итогам которого женщине может грозить реальный срок лишения свободы.