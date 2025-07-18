В частной клинике Караганды произошёл шокирующий инцидент: 42-летний мужчина напал на медицинскую сестру, передает BAQ.KZ со ссылкой на ekaraganda.kz. Пострадавшая получила тяжёлые травмы — переломы пальцев, сотрясение мозга, множественные ушибы и раны. Сейчас она находится в больнице. По предварительной информации, мужчина пытался прорваться в служебный кабинет, куда его не пустили сотрудники. Момент начала конфликта зафиксирован на видео: злоумышленник с силой выломал дверь, после чего начал избивать девушку. По словам её матери, нападение длилось около 20 минут — мужчину не останавливали ни уговоры, ни просьбы прекратить.

Он начал ее бить, бил двадцать минут, сломал ей два пальца. У нее сотрясение головного мозга. Он укусил ей руку. Бил с такой жестокостью. Она плакала, кричала, просила его и умоляла не бить: "я мать одиночка, одна воспитываю ребенка". Он еще больше бил. У нее длинные волосы, которые он намотал на свою руку и тянул. У нее середина волос вырвана, а голова вся в крови. Теперь она лежит в больнице, — рассказала женщина.



После инцидента родственники нападавшего якобы пытались договориться с семьёй пострадавшей о снятии заявления, ссылаясь на его "психическое состояние". Тем не менее, в полиции сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.