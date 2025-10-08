В Караганде на 12-летнего школьника упали качели, мальчик получил перелом ключицы
Инцидент произошёл в конце сентября.
В Караганде на одной из детских площадок обрушилась металлическая конструкция качелей прямо на ребёнка. В результате 12-летний мальчик получил перелом ключицы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.
Инцидент произошёл в конце сентября и попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. По словам матери пострадавшего, вскоре после случившегося с ней связались представители госорганов и попросили "не поднимать шума", пообещав помощь в лечении ребёнка. Однако ни полиция, ни чиновники так и не вышли на связь.
Как выяснилось, площадка была установлена в 2023 году сотрудниками ТОО "ТЕХСТРОЙКАРАГАНДА". В акимате Караганды подтвердили, что объект находится на гарантии подрядчика.
"Детская игровая конструкция находится на гарантийном обслуживании. Подрядчику направлено уведомление с требованием немедленно устранить нарушения и принять меры по предотвращению подобных случаев", — сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что все детские площадки ежегодно проверяются перед сезоном, а конструкции, не соответствующие требованиям безопасности, демонтируются или ремонтируются.
"Каждый элемент площадки рассчитан на определённый возраст и вес ребёнка. Просим родителей контролировать детей и объяснять им правила поведения", — добавили в акимате.
Сейчас подрядчику выдано официальное предписание. Семья мальчика ждёт результатов проверки и надеется, что виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.
