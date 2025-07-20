Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником и дал высокую оценку их труду, передает BAQ.KZ.

По случаю праздника Дня металлургов в акимате Карагандинской области состоялось торжественное мероприятие, министр наградил лучших работников сферы.

"Уважаемые карагандинцы, я прибыл сегодня по поручению Главы государства. Для меня большая честь — поздравить вас с профессиональным праздником и вручить государственные награды вместе с акимом области", — отметил Ерсайын Нагаспаев.

По словам министра, в настоящее время в стране активно реализуются масштабные меры по модернизации металлургической отрасли. Открываются новые производства, особое внимание уделяется улучшению условий труда и повышению уровня безопасности.

В ходе торжественного мероприятия металлурги Темиртау и Балхаша были удостоены государственных наград. Среди них — орден "Құрмет", орден "Еңбек Даңқы", медаль "Ерен еңбегі үшін", а также нагрудный знак "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері".

Кроме того, министр и аким области встретились с трудовым коллективом компании Qarmet в Темиртау, где ряду специалистов были вручены ведомственные награды.