Сегодня утром в Караганде, на пересечении улиц Казыбек би и Ерубаева, произошёл инцидент: служебные конструкции неэксплуатируемого четырёхэтажного здания обрушились на площади около 150 кв. м., передает BAQ.KZ.

В здании в это время находилась ремонтная бригада — 15 рабочих. Сотрудники ДЧС Карагандинской области оперативно эвакуировали людей; к счастью, никто не пострадал.

Место происшествия было сразу оцеплено сотрудниками полиции и спасателями. Сейчас проводится дополнительное обследование оставшихся конструкций и выясняются причины обрушения.