В Караганде обрушилась часть четырёхэтажного здания — эвакуировали 15 человек
Рухнули конструкции неэксплуатируемого здания.
Сегодня, 17:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
137Фото: ДЧС Карагандинской области
Сегодня утром в Караганде, на пересечении улиц Казыбек би и Ерубаева, произошёл инцидент: служебные конструкции неэксплуатируемого четырёхэтажного здания обрушились на площади около 150 кв. м., передает BAQ.KZ.
В здании в это время находилась ремонтная бригада — 15 рабочих. Сотрудники ДЧС Карагандинской области оперативно эвакуировали людей; к счастью, никто не пострадал.
Место происшествия было сразу оцеплено сотрудниками полиции и спасателями. Сейчас проводится дополнительное обследование оставшихся конструкций и выясняются причины обрушения.
Самое читаемое
- Акимат СКО озвучил список школ, которые закроют в 2025 году
- Жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие
- Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО
- Горячее масло пролили на спину сотрудницы в ресторане Shaurma Food
- Медики сообщили о состоянии жены и сына Шавката Рахмонова после ДТП