В Караганде погиб студент из Индии, выпав из окна общежития
В Караганде погиб студент медицинского университета – гражданин Индии, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла 17 марта, однако официально о случившемся стало известно только сейчас после ответа Департамента полиции Карагандинской области на запрос редакции.
Как сообщили в полиции, 21-летний студент учился на последнем курсе международного медицинского факультета. Он выпал из окна пятого этажа комнаты общежития, где проживал.
Полиция начала расследование
В ДП Карагандинской области сообщили, что по факту гибели студента было начато досудебное расследование.
"17 марта в связи с гибелью 21-летнего студента одного из вузов Караганды, который выпал с пятого этажа, было начато досудебное расследование. В рамках следствия проведены все необходимые следственные действия. На основании собранных материалов и результатов экспертиз уголовное дело прекращено в соответствии с законодательством", – сообщил руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
Известно, что тело студента было отправлено на родину.
В университете заявили об отсутствии буллинга
В руководстве учебного заведения сообщили, что морально-психологическая обстановка в университете остается удовлетворительной.
Также в вузе заявили, что фактов буллинга в отношении студента выявлено не было.
