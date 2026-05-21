В Караганде погиб студент из Индии, выпав из окна общежития

В Караганде погиб студент медицинского университета – гражданин Индии, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 17 марта, однако официально о случившемся стало известно только сейчас после ответа Департамента полиции Карагандинской области на запрос редакции.

Как сообщили в полиции, 21-летний студент учился на последнем курсе международного медицинского факультета. Он выпал из окна пятого этажа комнаты общежития, где проживал.

Полиция начала расследование

В ДП Карагандинской области сообщили, что по факту гибели студента было начато досудебное расследование.

"17 марта в связи с гибелью 21-летнего студента одного из вузов Караганды, который выпал с пятого этажа, было начато досудебное расследование. В рамках следствия проведены все необходимые следственные действия. На основании собранных материалов и результатов экспертиз уголовное дело прекращено в соответствии с законодательством", – сообщил руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Известно, что тело студента было отправлено на родину.

В университете заявили об отсутствии буллинга

В руководстве учебного заведения сообщили, что морально-психологическая обстановка в университете остается удовлетворительной.

Также в вузе заявили, что фактов буллинга в отношении студента выявлено не было.

