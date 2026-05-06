Территория Караганда расширится - к городу полностью присоединяют станцию Кокпекты, передает BAQ.kz.

Решение о расширении границ областного центра приняли депутаты на внеочередной XXXIV сессии областного маслихата.

По словам руководителя управления экономики и бюджетного планирования Дулат Ашкенов, к Караганде присоединят 281 гектар земель Туздинского сельского округа.

На станции Кокпекты (бывшая Солонички) проживают около 500 человек, расположено 120 дворов и школа. Жители долгое время сталкивались с проблемами из-за сложного административного деления: дома относились к городу, а остальная территория - к Бухар-Жыраускому району.

Из-за этого возникали трудности с ремонтом и обслуживанием инфраструктуры. В частности, местный водовод, построенный еще в 1960-х годах, требует срочной модернизации.

"Присоединение станции к Караганде позволит решить ряд важных вопросов, в числе которых обеспечение населения качественными социальными и коммунальными услугами, модернизация существующих и строительство новых инфраструктурных сетей, развитие предпринимательства", - отметил Ашкенов.

После передачи территории городу планируется поэтапное развитие инфраструктуры и благоустройство района.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане стало на один моногород меньше. Согласно приказу от 10 марта 2026 года, Экибастуз больше не относится к моногородам. Решение принято по итогам комплексного анализа социально-экономического развития.