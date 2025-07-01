В Караганде полиция устроила погоню за мусоровозом — кадры словно из GTA
Bнцидент с водителем "Горкомтранс" попал на видео.
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30 июня в Караганде сотрудники патрульной полиции остановили мусоровоз марки "Донфенг", принадлежащий ТОО "Горкомтранс", на улице Сатпаева за нарушение ПДД. Во время общения с 56-летним водителем полицейский почувствовал резкий запах алкоголя и потребовал документы. Нарушитель отреагировал агрессивно: оттолкнул сотрудника и попытался сбежать с места происшествия на служебной технике, передаёт BAQ.KZ.
Погоня завершилась задержанием. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлен административный материал, который будет направлен в суд.
Машина отправлена на штрафстоянку, а нарушитель — в изолятор временного содержания.
Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
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