30 июня в Караганде сотрудники патрульной полиции остановили мусоровоз марки "Донфенг", принадлежащий ТОО "Горкомтранс", на улице Сатпаева за нарушение ПДД. Во время общения с 56-летним водителем полицейский почувствовал резкий запах алкоголя и потребовал документы. Нарушитель отреагировал агрессивно: оттолкнул сотрудника и попытался сбежать с места происшествия на служебной технике, передаёт BAQ.KZ.

Погоня завершилась задержанием. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный материал, который будет направлен в суд.

Машина отправлена на штрафстоянку, а нарушитель — в изолятор временного содержания.

Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.