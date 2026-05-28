В Караганде появится масштабный многофункциональный центр

Караганда готовится к строительству одного из самых масштабных торгово-развлекательных центров страны.

Новый Keruen Karaganda обещает стать не просто местом для шопинга, а полноценным городским пространством для отдыха, встреч и крупных событий.

Будущий комплекс разместится на площади более 180 тысяч квадратных метров. Здесь откроются кинотеатры, круглогодичный ледовый каток, современная библиотека, тематический детский парк, концертные площадки и зоны для фестивалей и ярмарок.

Авторы проекта делают ставку не только на магазины и фудкорты. Новый центр хотят превратить в точку притяжения для всей области – место, где будут проходить ледовые шоу, гастрономические фестивали, спортивные мероприятия и семейные выходные.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, проект даст мощный импульс экономике региона.

"Новый центр станет крупнейшим в сети Keruen и одним из самых масштабных в Казахстане. Реализация проекта позволит создать не менее 3900 рабочих мест, увеличит налоговые поступления и откроет новые возможности для молодёжи и предпринимателей", – отметил глава региона.

Архитектурную концепцию разработала лондонская компания Chapman Taylor, известная проектированием крупных общественных и коммерческих пространств по всему миру.

Особое внимание уделят атмосфере и удобству посетителей. Внутри комплекса появятся стеклянные купола с эффектом открытого неба, закрытый паркинг и продуманная инфраструктура. Более того, посетители смогут попасть в ТРЦ прямо из тёплой автобусной остановки – через лифт.

"Мы строим пространство для людей. Это не просто торговый центр, а место, где можно комфортно проводить время всей семьёй. Наша задача — продумать каждую деталь и создать в Караганде современный центр нового поколения", – рассказала генеральный директор Keruen Karaganda Галина Зкрияева.

ТРЦ построят на улице Таттимбета в направлении микрорайона Кунгей. Комплекс будет состоять из двух надземных этажей и подземного паркинга.

Строительство пройдет в два этапа: основную часть планируют завершить к концу 2027 года, вторую очередь – в 2028 году.