В Караганде по инициативе районной прокуратуры имени Казыбек би в государственную коммунальную собственность возвращено имущество, которое ранее незаконно ушло в частные руки, передает BAQ.KZ. Речь идёт о двухэтажной пристройке к средней школе №16 площадью более 1100 квадратных метров, а также земельном участке свыше одного гектара.

Как выяснилось, объект, находящийся на балансе действующего образовательного учреждения, не подлежал приватизации. Однако, несмотря на это, была заключена сделка купли-продажи, которая впоследствии стала предметом судебного разбирательства. Суд установил: приватизация проведена с грубым нарушением законодательства.

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области признал сделки недействительными и отменил соответствующее постановление акимата города. Теперь и здание, и участок официально возвращены в коммунальную собственность. Решение вступило в силу 20 июня 2025 года.

Интересно, что это не первый случай — ранее прокуратура уже добилась возврата в госсобственность карагандинского кинотеатра имени Ленина, который также был передан с нарушениями.