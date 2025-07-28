В Караганде вспыхнул пожар в ТРЦ: эвакуированы около 250 человек
Пострадавших нет.
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
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В Караганде сотрудники МЧС ликвидируют пожар, вспыхнувший в одном из ТРЦ, расположенном на проспекте Бухар Жырау, передает BAQ.KZ.
По информации экстренных служб, возгорание произошло 27 июля.
До прибытия пожарных администрация торгового центра организовала эвакуацию. Здание покинули около 250 человек - посетители и сотрудники.
"Информация о пострадавших в систему 112 не поступала", — сообщили в МЧС.
На месте работают спасатели и спецтехника. Приняты меры по локализации огня и недопущению его распространения на другие помещения. Обстоятельства происшествия уточняются.
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