В Караганде полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы у местной предпринимательницы, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Карагандинской области, в полицию обратилась 47-летняя владелица одной из торговых сетей города. Она заявила, что неизвестные угрожали ей расправой, давили на членов семьи и обещали уничтожить имущество, требуя передать им 700 тысяч долларов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту вымогательства и начали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе работы был установлен предполагаемый участник преступления. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.