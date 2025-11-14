В Караганде задержали мужчину, требовавшего у бизнесвумен 700 тысяч долларов
В Караганде полицейские задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в вымогательстве крупной суммы у местной предпринимательницы, передаёт BAQ.KZ.
По данным департамента полиции Карагандинской области, в полицию обратилась 47-летняя владелица одной из торговых сетей города. Она заявила, что неизвестные угрожали ей расправой, давили на членов семьи и обещали уничтожить имущество, требуя передать им 700 тысяч долларов.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту вымогательства и начали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе работы был установлен предполагаемый участник преступления. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
