В Караганде женщину убили ножом в собственной машине
34-летняя погибшая оставила двоих детей, подозреваемый задержан.
В Караганда в салоне автомобиля обнаружено тело 34-летней женщины с ножевыми ранениями, передает BAQ.kz.
Трагедия произошла на улице Тулепова. Тело женщины нашли в припаркованной машине.
По словам знакомых, погибшая работала в сфере недвижимости, имела стабильный доход и самостоятельно обеспечивала себя и семью.
«Она работала в сфере недвижимости, хорошо зарабатывала, была самостоятельным человеком. Для всех, кто её знал, это большой шок», - рассказала одна из её знакомых.
У погибшей остались двое детей.
Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«Проводится досудебное расследование», - заявили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый - 35-летний мужчина. Он водворён в изолятор временного содержания.
Причины преступления пока не раскрываются. В полиции отметили, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
