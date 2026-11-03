В Карагандинской области закладывают лесопитомник на 100 гектарах

В селе Каракудук Бухар-Жырауского района Карагандинской области создают лесопитомник площадью 100 гектаров. Здесь уже высадили 15 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. В осенней посадке приняли участие местные жители и волонтёры.

Компания Forest of Central Asia приступила к созданию питомника в мае этого года. Земельный участок площадью 100 гектаров предоставлен ей в аренду сроком на пять лет.

Место для нового питомника выбрали не случайно. По словам представителей компании, в окрестностях Каракудука практически нет зелёных насаждений. Поэтому проект направлен не только на выращивание посадочного материала для дальнейшей реализации, но и на озеленение самого села и прилегающих территорий.

«В первую очередь мы будем озеленять Каракудук. Хотим, чтобы зелёными были и само село, и территории вокруг него», — рассказала менеджер проекта Forest of Central Asia по созданию и разведению лесопитомников Алия Срымбетова.

В питомнике планируют выращивать пузыреплодник, можжевельник, обыкновенную и голубую ель, тую, лиственницу, тополь, иву, вяз, сирень и другие декоративные и лиственные породы деревьев и кустарников. На сегодняшний день здесь уже посеяли полтонны семян.

Реализация проекта также позволит создать новые рабочие места для жителей села. Предварительно планируется трудоустроить около 10 человек. Работа в питомнике будет сезонной: активный период начнётся весной и продлится примерно до середины ноября.

Помимо проекта в Бухар-Жырауском районе, Forest of Central Asia реализует в Карагандинской области ещё одну инициативу — пилотный проект «Мұқатай орманы» в Шетском районе. Он направлен на восстановление деградированных земель и создание частного лесного фонда.