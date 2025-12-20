В 2025 году запущено 25 крупных инвестиционных проектов, ещё 15 планируется реализовать в следующем году. Новые предприятия, а также развитие экономических и индустриальных зон способствуют росту числа рабочих мест и диверсификации экономики региона, передаёт BAQ.KZ.

В обрабатывающей промышленности отмечается положительная динамика в металлургии, машиностроении, строительной индустрии, химическом производстве, выпуске резиновых и пластмассовых изделий. Существенную долю производств по-прежнему обеспечивают системообразующие предприятия — Qarmet и "Казахмыс".

За 10 месяцев 2025 года в регионе произведено:

2 000 автобусов и спецтехники на QazTehna;

около 500 000 автомобильных шин на Tengri Tyres;

250 000 единиц бытовой техники на заводе Silk Road Electronics.

Среди крупных запущенных проектов — запуск двух печей Qaragandy Power Silicon, восстановление производства металлургического кремния на Tau-Ken Temir, открытие Казахстанского завода горячего цинкования и предприятия по выпуску прямошовных труб ТЭМПО-Казахстан на территории индустриальной зоны Saran.

"За счёт запуска предприятий в индустриальной зоне Saran мы отходим от монозависимости системообразующих предприятий, диверсифицируем экономику. Новые проекты обеспечивают нам прирост в промышленном секторе на 5–10 процентов. Планируется создать 2 800 рабочих мест, и по мере выхода предприятий на проектную мощность это число будет расти", — отметил заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Алибек Молдакаримов.

В регионе также создаются малые промышленные зоны, предназначенные для малого и среднего бизнеса. В Сарани развивается площадка OptimTech для выпуска деталей бытовой техники, а в Караганде строятся Exim Star Казахстан и "Строй Сервис Караганда" для металлообработки, выпуска резинотехнических изделий, бытовой химии и стройматериалов.

Регион активно развивает экспорт: продукция Карагандинской области поставляется в 70 стран мира, включая Россию, Китай и страны Европейского союза. Основные позиции — ферросплавы, уголь, продукция машиностроения и металлургии.